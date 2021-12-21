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Серія А. Дженоа - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 10:21 351 0
Серія А. Дженоа - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE
#Аталанта, #Дженоа, #Руслан Маліновський, #Андрій Шевченко, #Серія А

Джерело - Чемпіон.

Дженоа нашого Андрія Шевченка зіграє проти Аталанти нашого Руслана Маліноського у дев'ятнадцятому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться у вівторок, 21 грудня, на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї. Початок о 21:45 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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