Серія А. Дженоа - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дженоа нашого Андрія Шевченка зіграє проти Аталанти нашого Руслана Маліноського у дев'ятнадцятому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться у вівторок, 21 грудня, на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї. Початок о 21:45 за київським часом.

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