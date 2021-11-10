Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Полє у Зеніці. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалах Футбол 1 та Україна. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Цей матч стане вирішальним для команди Олександра Петракова у боротьбі за вихід на чемпіонат світу.