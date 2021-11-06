 УПЛ. Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 16:44 1237 0
УПЛ. Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція. LIVE
#УПЛ, #Динамо, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Ворскли у чотирнадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 6 листопада, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі 2+2. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Підопічні Мірчі Луческу не збираються віддавати титул чемпіона України і продовжують тримати донецький Шахтар на відстані трьох очок від себе. Щоб зберегти цю дистанцію, потрібно буде перемагати дніпрян вже найближчої суботи команду Юрія Максимова.

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