Українська Суперліга. Тернопіль - Одеса: онлайн-трансляція. LIVE

Матч відбудеться 31 жовтня

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Тернопіль прийме Одесу.

Поєдинок відбудеться у неділю, 31 жовтня, у Тернополі. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Харківські Соколи у результативному матчі переграли Будівельник, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі.