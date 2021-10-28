 Харківські Соколи у результативному матчі переграли Будівельник, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи у результативному матчі переграли Будівельник, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі

Сьогодні 21:59 120 0
Результати матчів Суперліги
Харківські Соколи у результативному матчі переграли Будівельник, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Дніпро вдома обіграв Черкаські Мавпи (86:81), а Харківські Соколи перемогли Будівельник (105:99).

Суперліга - Регулярний чемпіонат
28 жовтня

Харківські Соколи – Будівельник 105:99 (19:21, 35:24, 22:24, 29:30)

Харківські Соколи: Шевченко 11, Девіс 20, Зечевіч 9 + 6 підбирань, Глєбов 17, Граф 14 + 9 передач – старт; Сімонс 15, Магоні 11 + 7 підбирань, Нікітін 7, Буренко 1.

Будівельник: Клавелл 33 + 6 передач – 5 втрат, Браун 11 + 7 підбирань, Стоктон 3, Близнюк 15, Гордон 8 + 13 підбирань – старт; Кобець 16, Апшоу 10, Кондраков 3, Прокопенко 0

Дніпро — Черкаські Мавпи 86:81 (26:21, 22:21, 15:17, 23:22)

Дніпро: Тимофеєнко 17 + 4 підбирання — 3 втрати, Бобров 13 + 12 підбирань + 3 передачі — 6 втрат, Вон 11 + 4 підбирання + 4 передачі, Купер 6 + 10 передач + 4 підбирання, Крутоус 4 — старт, Кравцов 12 + 5 підбирань — 4 втрати, Санон 10, Шундель 9, Зотов  + 4 передачі

Мавпи: Максвелл 22 + 6 підбирань + 4 передачі, Ткаченко 15 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення, Первіс 12, Кольченко 10, Конате 9 — старт, Балабан 6, Приймак 5, Бондаренко 0 + 6 передач, Сергеєв 0

Раніше, Кривбас вдома переграв Дніпро у Суперлізі.

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