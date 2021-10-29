 Украинская Суперлига. Запорожье - Кривбасс: смотреть онлайн матч 31.10.2021 | Баскетбол | Champion.com.ua
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Українська Суперліга. Запоріжжя - Кривбас: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 02:08 102 0
Матч відбудеться 31 жовтня
Українська Суперліга. Запоріжжя - Кривбас: онлайн-трансляція. LIVE
#Запоріжжя, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги серед чоловічих команд Запоріжжя зіграє з Кривбасом.

Поєдинок відбудеться у неділю, 31 жовтня, у Запоріжжі. Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде на YouTube-каналі ФБУ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. 

Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Нагадаємо, Харківські Соколи у результативному матчі переграли Будівельник, Дніпро обіграло Черкаські Мавпи у Суперлізі.

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