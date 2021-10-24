УПЛ. Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Дніпра-1 у дванадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в неділю, 24 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі 2+2. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Підопічні Мірчі Луческу не збираються віддавати титул чемпіона України і продовжують тримати донецький Шахтар на відстані трьох очок від себе. Щоб зберегти цю дистанцію, потрібно буде перемагати дніпрян вже найближчої неділі.