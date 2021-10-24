 УПЛ. Динамо - Днепр-1: смотреть онлайн матч матч 24.10.2021 - 2+2, Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 16:46 1470 0
УПЛ. Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE
#УПЛ, #Динамо, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Дніпра-1 у дванадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в неділю, 24 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі 2+2. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. 

Підопічні Мірчі Луческу не збираються віддавати титул чемпіона України і продовжують тримати донецький Шахтар на відстані трьох очок від себе. Щоб зберегти цю дистанцію, потрібно буде перемагати дніпрян вже найближчої неділі.

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