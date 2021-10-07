Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Фінляндії в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться в суботу, 9 жовтня, на Олімпіаштадіоні у Гельсінкі. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалах Футбол 1 та Україна. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Українці та фіни мають однакову кількість очок у таблиці, але у нашої збірної на одну гру більше. Цей поєдинок стане одним із ключових у боротьбі за другу позицію.