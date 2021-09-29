АПЛ. Вест Гем - Брентфорд: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє проти Брентфорда у матчі сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 3 жовтня, на Лондон Стедіум. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до початку гри.

Лондонська команда дуже впевнено розпочала чемпіонат. Молоти всього на три очки відстають від Ліверпуля, який очолює турнірну таблицю.