 УПЛ. Заря - Десна: смотреть онлайн матч 03.10.2021 - УНИАН | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Зоря - Десна: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 18:30 167 0
УПЛ. Зоря - Десна: онлайн-трансляція. LIVE
#Зоря, #Десна, #УПЛ, #Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє проти Десни в десятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в неділю, 3 жовтня, на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі УНІАН. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до початку поєдинку.

Луганський та чернігівський клуби є сусідами в турнірній таблиці, посідаючи 5-те та 6-те місця відповідно. Їх розділяє всього одне очко. Лідирує в чемпіонаті Динамо.

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