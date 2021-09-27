УПЛ. Зоря - Десна: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє проти Десни в десятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в неділю, 3 жовтня, на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі УНІАН. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до початку поєдинку.

Луганський та чернігівський клуби є сусідами в турнірній таблиці, посідаючи 5-те та 6-те місця відповідно. Їх розділяє всього одне очко. Лідирує в чемпіонаті Динамо.