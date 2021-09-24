 Энтони Джошуа — Александр Усик: смотреть бой онлайн за звание чемпиона мира | Бокс | Champion.com.ua
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Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Сьогодні 10:40 7324 0
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Джерело - Чемпiон.

Олександр Усик (18-0, 13 КО) в суботу, 25 вересня, проведе бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі.

У Лондоні українець битиметься за титули британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). На кону будуть стояти пояси за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної федерації боксу (IBF).

Поєдинок прийме стадіон Тоттенхем Готспур, орієнтовний початок – о 23:45 за київським часом. В Україні вечір боксу за участю українця і британця можна буде завдяки ексклюзивній трансляції на відеоплатформі Megogo.

Пряму трансляцію можна буде переглянути і на нашому сайті.

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