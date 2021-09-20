Серія А. Мілан - Венеція: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мілан зіграє проти Венеції у п'ятому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться в середу, 22 вересня, на стадіоні Сан-Сіро у Мілані. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Мілан чудово стартував у новому чемпіонаті, за 4 тури втративши лише 2 очки. Натомість у Венеції, новачка Серії А, в активі тільки одна перемога.