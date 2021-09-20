Серія А. Спеція - Ювентус: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Ювентус зіграє на виїзді проти Спеції у п'ятому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться в середу, 22 вересня, на стадіоні Альберто Пікко. Початок о 19:30 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку гри.
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Туринці жахливо стартували в чемпіонаті, набравши за 4 тури всього 2 бали. Нова втрата очок може стати фатальною для тренера Массіміліано Аллегрі.