УПЛ. Дніпро-1 - Верес: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграє проти рівненського Вереса у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 18 вересня, на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.

Початок о 17:00 за київським часом.