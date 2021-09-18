УПЛ. Дніпро-1 - Верес: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 зіграє проти рівненського Вереса у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 18 вересня, на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.
Початок о 17:00 за київським часом.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 зіграє проти рівненського Вереса у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 18 вересня, на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.
Початок о 17:00 за київським часом.