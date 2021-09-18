 УПЛ. Днепр-1 - Верес: смотреть онлайн матч матч 18.09.2021 - Уніан | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Дніпро-1 - Верес: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 16:43 914 0
УПЛ. Дніпро-1 - Верес: онлайн-трансляція. LIVE
#УПЛ, #Дніпро-1, #Верес

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 зіграє проти рівненського Вереса у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 18 вересня, на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.

Початок о 17:00 за київським часом.

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