Серія А. Ювентус - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ювентус зіграє проти Мілана в четвертому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться в неділю, 19 вересня, на стадіоні Альянц у Турині. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Ювентус дуже погано стартував у Серії А, набравши лише одне очко в трьох матчах. Зате посеред тижня туринці розгромили Мальме в Лізі чемпіонів (3:0). У Мілана натомість чудовий початок чемпіонату: три перемоги в трьох турах.