Серія А. Салернітана - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти Салернітани в четвертому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться в суботу, 18 вересня, на стадіоні Арекі в Салерно. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Аталанта посеред тижня зіграла внічию з Вільярреалом у Лізі чемпіонів, тож у звітному матчі може відбутися певна ротація у складі. Варто додати, що в у бергамасок поки лише одна перемога в сезоні - у першому турі над Торіно (2:1).