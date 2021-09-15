Серія А. Салернітана - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграє проти Салернітани в четвертому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться в суботу, 18 вересня, на стадіоні Арекі в Салерно. Початок о 21:45 за київським часом.
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Аталанта посеред тижня зіграла внічию з Вільярреалом у Лізі чемпіонів, тож у звітному матчі може відбутися певна ротація у складі. Варто додати, що в у бергамасок поки лише одна перемога в сезоні - у першому турі над Торіно (2:1).