 УПЛ. Заря - Черноморец: смотреть онлайн матч 19.09.2021 - УНИАН | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Зоря - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 17:30 91 0
УПЛ. Зоря - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE
#УПЛ, #Зоря, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє із Чорноморцем у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 вересня, на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі УНІАН. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Луганський клуб несподівано посідає низьке для себе сьоме місце у турнірній таблиці, одесити натомість розташувалися у зоні перехідних матчів. Лідирує в чемпіонаті Динамо.

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