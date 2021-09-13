УПЛ. Зоря - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє із Чорноморцем у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 вересня, на стадіоні Славутич-Арена в Запоріжжі. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі УНІАН. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Луганський клуб несподівано посідає низьке для себе сьоме місце у турнірній таблиці, одесити натомість розташувалися у зоні перехідних матчів. Лідирує в чемпіонаті Динамо.