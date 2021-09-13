УПЛ. Інгулець - Колос: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Інгулець прийме Колос у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 18 вересня, на стадіоні Зірка у Кропивницькому. Початок о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Господарі посідають десяте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 7 очок, а Колос розташувався у зоні перехідних матчів. Лідирує в чемпіонаті Динамо.