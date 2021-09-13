УПЛ. Десна - Рух: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна зіграє проти Руха у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 17 вересня, на стадіоні ім. Юрія Гагаріна у Чернігові. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Десна тримається у чільній четвірці, хоч в останніх трьох матчах здобула лише одне очко. Рух - восьмий.