 УПЛ. Минай - Черноморец: смотреть онлайн матч 12.09.2021 - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Минай - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 09:07 1008 0
УПЛ. Минай - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE
#УПЛ, #Минай, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Минай прийме Чорноморець в сьомому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у неділю, 12 вересня, о 14:00 за київським часом на стадіоні Авангард в Ужгороді.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Минай посідає 12-те місце в турнірній таблиці, маючи 5 очок. Чорноморець - 14-й із 4-ма балами, але одесити зіграли на один матч більше.

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