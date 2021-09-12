УПЛ. Минай - Чорноморець: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай прийме Чорноморець в сьомому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у неділю, 12 вересня, о 14:00 за київським часом на стадіоні Авангард в Ужгороді.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Минай посідає 12-те місце в турнірній таблиці, маючи 5 очок. Чорноморець - 14-й із 4-ма балами, але одесити зіграли на один матч більше.