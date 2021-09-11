УПЛ. Шахтар - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Доецький Шахтар зіграє проти Дніпра-1 в сьомому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 11 вересня, о 19:30 за київським часом на НСК Олімпійському в Києві.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Шахтар та Дніпро-1, маючи однакову кількість очок, розташувалися на другому та третьому місцях у турнірній таблиці відповідно. Донецький клуб попереду завдяки перевазі в додаткових показниках.