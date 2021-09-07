АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зіграє проти Ньюкасла в четвертому турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня, на стадіоні Олд Траффорд в Манчестері о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.Плеєр із трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри в цій новині.

У цьому матчі за Манчестер Юнайтед може знову зіграти Кріштіану Роналду, який повернувся до команди після 12-річної відсутності.