 АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: смотреть онлайн матч 11.09.2021 - Мегого | Футбол | Champion.com.ua
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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 15:40 61 0
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція. LIVE
#Роналду, #МЮ, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зіграє проти Ньюкасла в четвертому турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 11 вересня, на стадіоні Олд Траффорд в Манчестері о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція в етері телеканалу Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.Плеєр із трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри в цій новині.

У цьому матчі за Манчестер Юнайтед може знову зіграти Кріштіану Роналду, який повернувся до команди після 12-річної відсутності.

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