УПЛ. Ворскла - Десна: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ворскла прийме Десну в сьомому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у неділю, 12 вересня, о 19:30 за київським часом на стадіоні Ворскла ім. Бутовського у Полтаві.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Полтавці та чернігівці ведуть запеклу боротьбу за зону єврокубків, розташувавшись на п'ятому та четвертому місцях відповідно.