УПЛ. Колос - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Колос зіграє проти Маріуполя в сьомому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у неділю, 12 вересня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Колос у Ковалівці.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині за 15 хвилин до початку поєдинку.

Колос розташувався у зоні перехідних матчів з п'ятьма балами в активі, Маріуполь - останній у турнірній таблиці, набравши лише одне очко.