Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в третьому колі US Open-2021 зустрінеться з росіянкою Дарією Касаткіною (27). Матч відбудеться в п'ятницю, 3 вересня. Корт і час поєдинку визначаться пізніше, після завершення змагального дня 2 вересня.

Дивіться пряму трансляцію гри онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніше тенісистки зустрічалися п'ять разів у очних - усі матчі завершилися перемогою українки.

У другому колі Світоліна без проблем виграла в маловідомої іспанки Ребеки Масарової, а Касаткіна виграла важкий поєдинок у Вондроушової.

Нагадаємо, Даяна Ястремська та Марта Костюк не змогли подолати перше коло, а Ангеліна Калініна в другому колі грає проти Анджелік Кербер.