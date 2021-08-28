Світоліна - Корне: онлайн-трансляція фіналу в Чикаго. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) зіграє в фіналі WTA Chicago Women's Open - WTA250 проти француженки Алізе Корне (68). Поєдинок відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 22:00 за київським часом.

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У півфіналі українка перемогла шведку Петерсон (6:1, 6:7 (4), 6:3), а Корне виявилась сильнішою за росіянку Грачову (4:6, 6:1, 6:0).

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Світоліна поверне собі п'яту сходинку. А вже в понеділок, 30 серпня, Еліна стартує у Відкритому чемпіоні США - US Open.