УПЛ. Маріуполь - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь прийме луганську Зорю у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в неділю, 22 серпня, о 17:00 за київським часом на стадіоні ім. Володимира Бойка в Маріуполі.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Господарі здобули в поточній першості лише одне очко. Гості також поки виступають нижче своїх можливостей, спромігшись здобути лише чотири бали з дванадцяти можливих. Лідирує в чемпіонаті Десна, яка здобула чотири перемоги на старті.