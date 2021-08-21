УПЛ. Дніпро-1 - Рух: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 прийме винниківський Рух у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 21 серпня, о 19:30 за київським часом на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Уніан. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері.

Команда Ігоря Йовічевича набрала хорошої ходи на старті турніру, здобувши сім очок із дванадцяти можливих, тоді як Рух відстав на три бали. Лідирує в чемпіонаті Десна, яка здобула чотири перемоги поспіль.