УПЛ. Львів - Інгулець: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Львів прийме Інгулець у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у понеділок, 23 серпня, о 19:30 за київським часом на стадіоні Арена Львів.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Львів та Інгулець розпочали чемпіонат не найкращим чином, розташувавшись на самому дні турнірної таблиці, тож очна зустріч набуває особливого значенння у плані боротьби за виживання.