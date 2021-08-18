УПЛ. Колос - Олександрія: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос та Олександрія зіграють у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в неділю, 22 серпня, о 19:30 за київським часом на стадіоні Колос у Ковалівці.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Обидві команди розташувалися в середині турнірної таблиці - їх розділяє два очки. Щоправда, Колос має один матч в запасі. Лідирує в чемпіонаті Десна, яка здобула чотири перемоги на старті.