УПЛ. Чорноморець - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець прийме донецький Шахтар п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 21 серпня, о 19:30 за київським часом на стадіоні Чорноморець.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Шахтар йде на третьому місці, одного разу поступившись на старті сезону, а Чорноморець розташувався просто над зоною перехідних матчів. Лідирує в чемпіонаті Десна, яка здобула чотири перемоги поспіль.