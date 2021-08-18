УПЛ. Дніпро-1 - Рух: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 прийме винниківський Рух у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в суботу, 21 серпня, о 19:30 за київським часом на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Уніан. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Команда Ігоря Йовічевича набрала хорошої ходи на старті турніру, здобувши сім очок із дванадцяти можливих, тоді як Рух відстав на три бали. Лідирує в чемпіонаті Десна, яка здобула чотири перемоги поспіль.