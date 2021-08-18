УПЛ. Ворскла - Металіст 1925: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла та Металіст 1925 зіграють у п'ятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 20 серпня, о 19:30 за київським часом на стадіоні Ворскла у Полтаві.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Ворскла ще жодного разу не програла в чемпіонаті, посідаючи четверте місце в турнірній таблиці з вісьмома очками, у харківського клубу - на два бали менше. Лідирує в чемпіонаті Десна, яка здобула чотири перемоги на старті.