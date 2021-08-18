Світоліна - Кербер: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) зіграє проти німкені Анджелік Кербер (21) в другому колі Western & Southern Open у американському Цинциннаті. Матч відбудеться сьоголні, 18 серпня на Центральному корті першим запуском ранкової сесії. Початок о 17:00 за київським часом.

Дивіться онлайн матч Світоліна - Кербер наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початкугри.

Німкеня в першому колі перемогла Марію Саккарі (6:2, 6:2). Для Еліни це стратовий поєдинок на турнірі. Світоліна та Карбер зустрічалися 14 разів - беззаперечна перевага українки - 9:5. Притому Світоліна виграла сім останніх зустрічей.