 УПЛ. Інгулець - Динамо: смотреть онлайн матч 18.08.2021 - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 09:39 308 0
УПЛ. Інгулець - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та Інгулець зіграють у четвертому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться в середу, 18 серпня, о 19:30 за київським часом на стадіоні Інгулець в Петровому.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Динамо здобуло три перемоги в трьох турах і посідає друге місце в чемпіонаті, маючи гру в запасі. Інгулець зазнав трьох поразок і замикає турнірну таблицю УПЛ. Лідирує в чемпіонаті Десна, яка здобула чотирі перемоги на старті.

 

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