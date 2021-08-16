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Ліга Європи. Рапід - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 09:11 81 0
Ліга Європи. Рапід - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря та віденський Рапід зіграють за вихід у груповий етап у раунді плеф-оф Ліги Європи 2021/22. Перша гра відбудеться в четвер, 19 серпня, о 22:00 за київським часом на Вестштадіоні в Відні.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансдяцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Австрійці на попередній стадії перемогли кіпрський Анортосіс за сумою двох матчів (3:0, 2:1). Український клуб стартує в ЛЄ зі стадії плей-оф.

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