Суперкубок УЄФА. Челсі - Вільярреал: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі та іспанський Вільярреал зіграють у матчі за Суперкубок УЄФА. Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 серпня, о 22:00 за київським часом на стадіоні Віндзор Парк у Белфасті.

Пряма трансляція гри на телеканалі Мегого Футбол 1 у медіасервісі Megogo. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, Челсі в минулому сезоні тріумфував у Лізі чемпіонів, перемігши в фіналі Манчестер Сіті, а іспанці виграли Лігу Європи, здолавши у вирішальній грі Манчестер Юнайтед.