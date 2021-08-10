Ліга чемпіонів. Бенфіка - Спартак: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лісабонська Бенфіка нашого Романа Яремчука в матчі-відповіді 3-го кваліфкаційного раунду Ліги чемпіонів грає з московським Спартаком. Поєдинок відбудеться у вівторок, 10 серпня, о 22:00 за київським часом Ештадіу ла Луж.

В Україні жоден телеканал не транслюватиме гру з Португалії. Дивіться онлайн матч Бенфіка - Спартак наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перший матч у Москві завершився перемогою Бенфіки - 1:2.

Нагадаємо, донецький Шахтар на цій стадії турніру грає проти бельгійського Генка.