УПЛ. Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецьки шахтар у третьому турі Української Прем'єр-ліги зіграє на власному полі з Олександрією. Поєдинок відбудеться в Києві на НСК Олімпійському, 7 серпня, о 19:30.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Шахтар - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Шахтар у перших двох матчах здобув перемоги (Інгулець - 2:1) та Львів - 0:3) і разом з Десною очолює турнірну таблицю, маючи в доробку 6 очок. У Олександрії - 3 очка та 10 місце. Олександрійці перемогли Зорю (0:1) та програли Минаю (1:0).