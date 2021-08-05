Ліга конференцій. Колос - Шахтар Караганда: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковалывський Колос у півфіналі кваліфікації Ліги конференцій у першій грі зіграє на власному полі з казахстанським Шахтарем. Поєдинок відбудеться в четвер, 5 серпня, о 21:00.

Пряма трансляція гри в ефері телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Колос - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Півфінал кваліфікації стане для української команди стартом у поточному розіграші. Клуб із Караганди в чвертьфіналі кваліфікації здолав за сумою двох матчів бухарестський Стяуа (0:1, 3:1).

Нагадаємо, інший представник України - Ворскла несподівано вилетіла в чвертьфіналі від фінського КуПС.