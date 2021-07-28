Ворскла - КуПС: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги конференцій. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла у матчі-відповіді 1/4 фіналу кваліфікації Ліги конференцій прийматиме фінський КуПС. Поєдинок відбудеться в четвер, 29 липня, о 19:00 на стадіоні Ворскла імені Бутовського.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Ворскла - КуПС наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перша гра у Фінляндії завершилася результативною нічиє - 2:2.

Також з нічиї полтавці стартували в чемпіонаті УПЛ. Підопічні Максимова розписали мирову на власному полі з Дніпро-1 (2:2).