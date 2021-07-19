 УПЛ. Львів - Маріуполь: дивитися онлайн матч 23.07.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 17:54 180 0
УПЛ. Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів і Маріуполь відкриють чемпіонат Української Премєр-ліги сезону 2021/22. Матч першого туру відбудеться в пятницю, 23 липня, на стадіоні Арена Львів. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Львів - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, з чинного сезону в чемпіонаті УПЛ бере участь 16 команд у класичному форматі - в 2 кола. Київське Динамо матч першого туру проти Миная зіграє пізніше.

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