УПЛ. Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів і Маріуполь відкриють чемпіонат Української Премєр-ліги сезону 2021/22. Матч першого туру відбудеться в пятницю, 23 липня, на стадіоні Арена Львів. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Львів - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, з чинного сезону в чемпіонаті УПЛ бере участь 16 команд у класичному форматі - в 2 кола. Київське Динамо матч першого туру проти Миная зіграє пізніше.