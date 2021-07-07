Євро-2020. Англія - Данія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 зіграє проти збірної Данії. Матч відбудеться в середу, 7 липня, о 22:00 за київським часом на стадіоні Вемблі.

Пряма трансляція півфіналу в етерах телаканалів Футбол 1/2 та Україна . Також онлайн матч Англія - Данія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Збірна Англії в 1/8 фіналу перемогла Німеччину (2:0), а чвертьфіналі - Україну (0:4). Данці розгромили Вельс в 1/8, а а в чвертьфіналі здолали Чехію (1:2).

Першим фіналістом стала збірна Італії, яка в серії пенальті перемогла збірну Іспанії.