Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція матчу 1/8 фіналу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє проти збірної Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00 на Гемпден Парку в Глозго. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. також онлайн матч Швеція - Україна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Шведи впевнено виграли групу E, набравши 7 очок і допомогли збірній України потрапити в плей-оф. Збірна України на груповій стадії здобула лише одну перемогу над Північною Македонією та двічи поступилася: Нідерландам і Австрії, проте за кращими показниками (1 із 4 кращих команд, які посіли треті місця в групах) отримала шанс зіграти в 1/8 фіналу.