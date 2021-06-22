Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція матчу в групі F. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Фаворити Євро-2020 збірні Португалії і Франції зіграють у третьому турі групи F. Матч відбудеться в середу, 23 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалів Футбол 2 і Україна. Також онлайн матч Португалія - Франція дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншому матчі квартету F Німеччина зіграє з Угорщиною. Теоритично матчі в групі F можуть визначити подальшу долю на турнірі збірної України.