Євро-2020. Північна Македонія - Нідерланди: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Суперники збірної України по групі C збірні Північної Македонії і Нідерландів зіграють у третьому турі Євро-2020. Матч відбудеться в понеділок, 21 червня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Північна Македонія - Нідерланди наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після двох зіграних матчів у Нідерландів дві перемоги (Україна - 3:1, Австрія - 2:0) та перша сходинка в турнірній таблиці. Північна Македонія зазнала двох поразок (Австрія - 1:3, Україна - 2:1) і фактично втратила шанси на вихід у плей-оф.

В іншій грі квартету C збірна України зіграє з Австрією.