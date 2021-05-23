 Футбол 1 - Украина - Бахрейн: смотреть онлайн матч 23.05.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України - Збірна Бахрейну: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Сьогодні 09:56 1008 1
Збірна України - Збірна Бахрейну: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє з командою Бахрейну в контрольній у рамках підготовки до чемпіонату Європи. Матч відбудеться в неділю, 23 травня, о 21:00, на стадіоні Металіст.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалів Україна та Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Бахрейн ви зможете переглянути на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, 3 червня підопічні Шевченка зіграють із Північною Ірландією, 7 червня суперником синьо-жовтих буде команда Кіпру.

Чемпіонат Європи стартує 12 липня. Українці стартовий поєдинок проти збірної Нідерландів зіграють 13 червня в Амстердамі. Окрім Нідерландів суперниками на груповому етапі збірної України будуть збірні Північної Македонії та Австрії.

В УАФ повідомили, що збірна України зіграє в новій формі на Євро-2020.

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