 В УАФ анонсували нову форму збірної України | Євро-2020 | Champion.com.ua
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В УАФ анонсували нову форму збірної України

Сьогодні 21:26 193 0
Андрій Павелко прокоментував нову форму збірної України
В УАФ анонсували нову форму збірної України
#Павелко, #Україна, #Євро-2020

Джерело - Великий футбол.

Найближчим часом відбудеться презентація нової форми збірної України, в якій команда Андрія Шевченка буде грати на Євро-2020.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Екіпірування? Буде нова форма. Можу сказати, що з Бахрейном ми граємо в старій, але в білій формі, в якій грали в Дніпрі з Нігерією.

Найближчим часом буде презентація нової форми, в якій команда зіграє на Євро-2020. Ми погодили її з УЄФА і нашим технічним партнером. Є кілька фішок, буде цікава форма, яка матиме хорошу енергетику і ідентичність", - відзначив Павелко.

Раніше, Павелко відреагував на імовірність розірвання контракту з Шевченком.

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