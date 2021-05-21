В УАФ анонсували нову форму збірної України

Найближчим часом відбудеться презентація нової форми збірної України, в якій команда Андрія Шевченка буде грати на Євро-2020.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Екіпірування? Буде нова форма. Можу сказати, що з Бахрейном ми граємо в старій, але в білій формі, в якій грали в Дніпрі з Нігерією.

Найближчим часом буде презентація нової форми, в якій команда зіграє на Євро-2020. Ми погодили її з УЄФА і нашим технічним партнером. Є кілька фішок, буде цікава форма, яка матиме хорошу енергетику і ідентичність", - відзначив Павелко.