В УАФ анонсували нову форму збірної України

Джерело - Великий футбол.
Найближчим часом відбудеться презентація нової форми збірної України, в якій команда Андрія Шевченка буде грати на Євро-2020.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.
"Екіпірування? Буде нова форма. Можу сказати, що з Бахрейном ми граємо в старій, але в білій формі, в якій грали в Дніпрі з Нігерією.
Найближчим часом буде презентація нової форми, в якій команда зіграє на Євро-2020. Ми погодили її з УЄФА і нашим технічним партнером. Є кілька фішок, буде цікава форма, яка матиме хорошу енергетику і ідентичність", - відзначив Павелко.
Раніше, Павелко відреагував на імовірність розірвання контракту з Шевченком.