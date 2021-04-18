 Агробізнес - Динамо Київ: дивитися онлайн півфінал Кубку України 21.04.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Агробізнес - Динамо Київ: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Сьогодні 00:41 124 0
Агробізнес - Динамо Київ: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Агробізнес і Динамо Київ зіграють у першому півфіналі Кубку України 2020/21. Гра відбудеться в середу, 21 квітня, о 16:00, на Центральному стадіоні в Тернополі.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Агробізнес - Динамо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Першоліговий Агробізнес розпочав свій турнірний шлях на стадії 1/32 фіналу, перемігши Ужгород (0:1), в 1/16 футболісти з Хмельниччини вибили Епіцентр Дунаївці (1:2), у 1/8 - Восклу (1:0), а в чвертьфіналі сенсайційно пройшли Шахтар (1:0). Кияни розпочали одразу з чвертьфіналу, вигравши у серії післяматчевих пенальті в Колоса (0:0, 4:3).

В іншому півфіналі, який розпочнеться о 18:30, Зоря зіграє з Олександрією.

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