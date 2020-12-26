Манчестер Сіті - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 15 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті на власному полі зіграє проти Ньюкасла в 15 турі Англійської Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в суботу, 26 грудня, на стадіоні Етіхад. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Манчестер Сіті - Ньюкасл Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Підопічні Гвардіоли в 13 матчах набрали 23 очка та посідають 8 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У Ньюкасла - 18 очок після 13 ігор і 12 місце в чемпіонаті. У 14 турі містяни в гостях виграли в Саутгемптона (0:1), а сороки зіграла вдома внічию з Фулгемом (1:1).